İngiltere ve Avusturya'da iki Türk vatandaşı Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 yaşında ve Avusturya'da 28 yaşında olmak üzere iki Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle öldüğü bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 231'e, vaka sayısı da 204 bin 43'e çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 yaşındaki bir Türk vatandaşının virüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Türkiye'nin büyükelçiliğine ölüm haberinin iletildiği belirtilirken, yaşamını yitiren kişinin astım ve şeker hastası olduğu açıklandı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'da virüs nedeniyle bir Türk'ün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ceyhun, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunduğunu belirttiği kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu söyledi.