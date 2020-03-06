Fransa'da koronavirüsten bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B., yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.
64 yaşındaki Halil B.'nin cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye getirilmesine izin vermediği öğrenildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.