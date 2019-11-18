İran'da benzin zammı protestoları: Biri polis iki kişi öldü

İran'da benzin zamlarına karşı başlatılan gösterilerde biri polis iki kişi öldü. Eylemlerde toplam bin kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran'da benzin zammına karşı cuma günü başlatılan protestolar sürüyor. Eylemlerde Kirmanşah ve Sircan'da iki kişi yaşamını yitirirken, ölenlerden birinin polis olduğu kaydedildi. Fars Haber Ajansı, cumadan bu yana toplam bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İNTERNETE ERİŞİM ENGELİ İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin cumartesi gecesi ülkede internetlerin kesilmesi talimatı vermesi üzerine Telekomünikasyon Bakanlığı, internete erişimi 24 saat engelleme kararı aldı. İran'da hükümet, satın alınan ilk 60 litre benzinde fiyatları yüzde 50 oranında artırılmış ve daha fazla alınması halinde fiyatın yüzde 300 oranında zamlı olmasına karar vermişti. Dün devlet televizyonuna konuşan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, hükümetin benzine zam kararını desteklediğini ve hükümet kararlarının uygulanması gerektiğini savunmuştu. Gösterileri kınayan Hamaney , "Mülkiyeti ateşe vermek, normal insanlar değil holiganların işi" demişti. İLGİLİ HABER ​İran'da eylemler sürüyor İLGİLİ HABER Eylemcilere ‘sabotajcı’ diyen Hamaney benzin zammına sahip çıktı