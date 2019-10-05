Irak’ta Şii lider Sadr'dan hükümete istifa ve erken seçim çağrısı

Irak’ta işsizlik ve yolsuzluğa karşı protestolar sokağa çıkma yasağına karşın dördüncü gününde devam ediyor. Şii lider Mukteda es-Sadr hükümeti istifaya ve erken seçime gitmeye çağırdı.

Irak’ta işsizlik ve yolsuzluğa karşı halkın protesto gösterileri 4’üncü gününde Bağdat başta olmak üzere pek çok kentte ilan edilen sokağa çıkma yasağına karşın sürüyor.

Şii lider Mukteda es-Sadr hükümeti istifaya çağırdı. Sadr’ın ofisinden yapılan açıklamada uluslararası uzmanların gözlemciliğinde erken seçimlerin düzenlemesi çağrısı da yapıldı.

Sadr hükümet göstericilerin taleplerine yanıt verinceye kadar milletvekillerine parlamentodaki oturumları boykot çağrısında bulunmuştu.

ABD karşıtı Şii lider Sadr’ın öncülüğünü yaptığı Sairun Koalisyonu geçen yıl yapılan genel seçimlerde Meclis’e en çok milletvekili sokan koalisyon olmuş ancak hükümette yer almamıştı.

SİSTANİ'DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Şii dini lider Ali Sistani de Kerbela'da yaptığı açıklamada tarafları şiddetten sakınmaya çağırdı. Sistani hükümete iş işten geçmeden göstericilere kulak verme çağrısı yaptı.

REUTERS: ÖLÜ SAYISI 65'E ÇIKTI

Irak’ta 1 Ekim’den bu yana süren işsizlik, yolsuzluk ve su ve elektrik gibi kamu hizmetlerindeki yetersizliklere karşı yapılan gösterilerde çok sayıda kişi öldü.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermi, plastik mermi, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösterilerde ölenlerin sayısını ajanslar farklı aktarıyor.

AP haber ajansına göre ölü sayısı 53 oldu, son olarak Reuters haber ajansı eylemlerin başından beri ülkede 65 kişinin öldüğünü duyurdu. En çok ölümünse son 24 saat içinde yaşandığı belirtiliyor.

