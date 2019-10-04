Irak: Gösterilerde ölü sayısı 44’e çıktı

Irak’taki işsizlik ve yolsuzluğa karşı yapılan protesto eylemleri dördüncü gününe girerken eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 44’e yükseldi.

Irak’ta hükümet karşıtı eylemler sokağa çıkma yasağına rağmen devam ederken güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu ölen insan sayısı 44’ü buldu.

Salı günü başlayan eylemler dördüncü gününe girerken ülkede belirli kentlerde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Eylemlerin başlamasının ardından ülkedeki internet servis sağlayıcılarının interneti kesmesi üzerine Irak’ın dörtte üçü internet erişimini kaybetti.

Eylemlerin hedefinde yolsuzluk, işsizlik ve elektrikle su gibi kamu hizmetlerinin yetersizliği bulunuyor. Ülkede genç nüfus arasında işsizlik yüzde 25’in üstüne çıkmış durumda.

Eylemcilere güvenlik güçleri su topu, göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiler kullanarak müdahale ederken onlarca protestocu öldürüldü ve yüzlerce kişi yaralandı.

BM, IRAK'I 'ŞEFFAF ŞEKİLDE' PROTESTO ÖLÜMLERİNİ ARAŞTIRMAYA ÇAĞIRDI

Birleşmiş Milletler, Irak'tan, çevik kuvvet polislerinin kullandığı gücü ‘hızla ve şeffaf’ bir şekilde incelemesini istedi.

BM insan hakları bürosu sözcüsü Marta Hurtado, Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, "Irak hükümetini, insanların ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını özgürce kullanmalarına izin vermeye çağırıyoruz." dedi. Hurtado “Güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde gerçek mermi ve kauçuk mermi kullandığını ve ayrıca protestoculara doğrudan göz yaşartıcı gaz bombası attığını bildirmekten endişe duyuyoruz” dedi. ".

GÜVENLİK GÜÇLERİ: EN FAZLA ÖLÜM NASİRİYA’DA

Polisin ve hastane kaynaklarının Reuters'e verdiği bilgiye göre, Irak'ta üç gün süren hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 44'e yükselmiş durumda.

En fazla sayıda ölüm, 18 kişinin öldüğü Nasiriya kentinde meydana gelirken, başkent Bağdat'ta hayatını kaybedenlerin sayısının da 16 olduğu belirtildi.