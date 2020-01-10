Fransa'da petrol rafinerileri ve istasyonlarında grev 1 hafta daha uzatıldı

Fransa'da yeni emeklilik yasasına karşı kamu emekçilerinin grevi 37'nci gününde sürerken, petrol rafinerilerindeki grev de 16 Ocak'a dek uzatıldı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 64'e çıkaracak teklifinin geri çekilmesi için kamu çalışanlarının süresiz genel grevi bugün 37'nci gününe girdi.

Petrol rafinerileri ve istasyonlarında çalışan işçiler de 4 gün önce başlattıkları grevi 1 hafta daha uzattılar.

Başbakan Edouard Philippe ile bugün görüşen sendika temsilcileri emeklilik yaşının yükseltilmemesinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, hükümetin bu konuda uzlaşmaya yanaşmadığı bildiriliyor.

Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada "Uzlaşma konusunda ilerleme sağladık ancak hâlâ üzerinde çalışmamız gerekiyor" diyen Başbakan Philippe, Macron ile görüştükten sonra sendikalara tekliflerini sunacaklarını söyledi.

Fransa Genel Emek Konfederasyonu CGT, 7 Ocak'ta başlayan ve bugün bitmesi öngörülen petrol rafinerileri ve istasyonlarındaki grevi bir hafta daha uzattıklarını, 16 Ocak'a kadar sürdüreceklerini açıkladı.

