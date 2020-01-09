Fransa’da emeklilik yasasına karşı emekçiler sokakta

Fransa’da sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı demiryolu seferlerini durdurdu ve sokağa çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı Paris'te sokağa çıkan emekçilere polis, biber gazı ve plastik mermilerle saldırdı.

Emeklilik yaşını yükseltecek düzenlemenin geri çekilmesini isteyen sendikalar, 36 gündür kamu sektöründe grevde.

Reuters’ın haberine göre Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Başkanı Philippe Martinez “Top hükümetin tarafında. Ya bizi dinlerler ya da halkın iradesine karşı hüküm sürerler” dedi.

Önerilen "reform", ülkede emeklilik hakkına yapılan en büyük saldırı olarak görülüyor.





Fransa’da sokağa çıkan halka polis müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanırken yaşlı bir kişinin yaralandığı görüntüler de sosyal medyada yayıldı.