Fransa halkının yüzde 75'i emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor

Fransa'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 75'i, Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin emeklilik reformunun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Fransız Odoxa-Dentsu Consulting araştırma kuruluşu, France Info ve Le Figaro gazetesi için emeklilik reformuna ilişkin bir anket yaptı. Sputnik'in aktardığı anket sonuçlarına göre, Frans halkının yüzde 75'i hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini veya üzerinde değişiklik yapmasını istiyor. Ankette, söz konusu reforma karşı grev yapanları haklı bulanların oranı yüzde 61 olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 46'sı işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Fransa'da 5 Aralık tarihinde emeklilik reformuna karşı demiryolu, havayolu, eğitim ve kamu sektörü işçilerinin başlattığı genel grev sürüyor. İLGİLİ HABER Macron emeklilik tasarısından vazgeçmiyor, işçiler grevde