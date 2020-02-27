EUCOM yetkilisi: Türkiye'ye Patriot verilmesine ilişkin yeni bir gelişme yok

ABD yönetiminin Ankara'nın, Türkiye'ye geçici olarak Patriot füzesi konuşlandırılmasına yönelik talebiyle ilgili henüz bir karar almadığı belirtildi.

Washington yönetimi, Türkiye'nin ABD'den Patriot füzesi talep etmesine ilişkin henüz bir karar alınmadığını açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus basınına konuşan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan (EUCOM) bir yetkili, "Yeni bir gelişme yok. Talepten haberdarım ve bu konuda herhangi bir karar alınmadığından neredeyse eminim. Ayrıca belirtmek isterim ki, ABD ordusunun Türk ordusuyla çok yakın ilişkileri var, Türkiye NATO'daki en önemli stratejik partnerlerimizden biri. Suriye'deki dinamiklere ilişkin endişelerini anlıyoruz, buna büyük önem veriyoruz ancak Patriotlar hakkında yeni bir gelişme yok" dedi.

Yetkili, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında S-400 füze savunma sistemleriyle ilişkili yaptırımların gündemde olduğu dönemde yaptığı, "Gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerini kapatılabiliriz" açıklamasına ilişkin soruya, "Türkiye'yle askeri açıdan çok yakın ilişkilere sahibiz. Hem İzmir hem de İncirlik'te faaliyetlerimiz devam ediyor. Yapılan yorumlar hakkında bilgimiz var ancak bunun dışında bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.