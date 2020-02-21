ABD'den Patriot açıklaması: Türkiye talepte bulundu ancak henüz karar vermedik

VOA’ye konuşan bir Amerikalı yetkili, ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırına Patriotlar konuşlandırılması talebinden haberdar olduğunu ancak bu konuda bir kararın henüz verilmediğini söyledi.
ABD'li yetkili, VOA Savunma muhabiri Carla Babb’a yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye’den Suriye ile sınırlarına Patriotlar konuşlandırılması için gelen talepten haberdar ancak Patriotlar’ın tedarik edilip edilemeyeceği konusunda bir karar verilmedi" ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CNN Türk kanalında katıldığı bir programda, ABD’den olası Patriot desteği konusunda şunları söylemişti:
"Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreteri'nin de çeşitli açıklamaları var. Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir."