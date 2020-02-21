ABD'den Patriot açıklaması: Türkiye talepte bulundu ancak henüz karar vermedik

ABD'den, Türkiye'nin Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı açıklaması geldi.

VOA’ye konuşan bir Amerikalı yetkili, ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırına Patriotlar konuşlandırılması talebinden haberdar olduğunu ancak bu konuda bir kararın henüz verilmediğini söyledi.

ABD'li yetkili, VOA Savunma muhabiri Carla Babb’a yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye’den Suriye ile sınırlarına Patriotlar konuşlandırılması için gelen talepten haberdar ancak Patriotlar’ın tedarik edilip edilemeyeceği konusunda bir karar verilmedi" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CNN Türk kanalında katıldığı bir programda, ABD’den olası Patriot desteği konusunda şunları söylemişti: