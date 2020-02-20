Bloomberg: Türkiye Rusya’ya karşı ABD’den füze talep etti

Bloomberg’in Ankara’dan bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre Türkiye güney sınırına yerleştirmek üzere ABD'den iki Patriot füze bataryası istedi.

Bloomberg’den Selcan Hacaoğlu’nun haberine göre, Türkiye ABD’den güney sınırına konuşlandırmak için iki adet Patriot bataryası talep etti. Haberde Türkiye’nin bu sistemleri "Suriye ordusunun Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle yapacağı olası saldırılara karşı" talep ettiği belirtildi.

Ankara’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Türkiye geçen hafta bu talebini ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e bildirdi. ABD'nin talebe henüz yanıt vermediği belirtildi.

Bloomberg’e konuşan Türk yetkili, Patriotların Hatay’a yerleştirilmesi durumunda Türkiye’nin İdlib’de Suriye ordusuna karşı F-16’ları kullanabileceğini söyledi.

Bloomberg konuyla ilgili ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin yorum yapmadığını, Beyaz Saray’dan da konuya ilişkin soruya henüz yanıt verilmediğini bildirdi.

Öte yandan Sputnik International’da yer alan haberde Milli Savunma Bakanlığı’nın bu iddiayı reddettiği belirtildi.

