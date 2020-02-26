Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Trump'ın destek sözü vardı, henüz destek gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan çatışmalara ilişkin, 'Şu anda Amerika’nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüşmemiz gerecek' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan çatışmalara ve ABD'ye ilişkin açıklamada bulundu.

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "İdlib’e Batı'dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD’den gelecek Patriot’ların konuşlandırılması konularında" sorusuna, "Şu anda Amerika’nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüşmemiz gerecek. İlgili arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapacak" yanıtını verdi.

'ABD'NİN BİZE VERECEĞİ PATRİOT YOK'

Erdoğan, "Patriot meselesine gelince, ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika’nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; “Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz.” Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre'den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot'u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tabi her görüşmemiz de Patriot söz konusu oluyor" diye konuştu.