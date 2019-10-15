'ABD askerleri Irak, Kuveyt ve muhtemelen Ürdün'e konuşlandırılacak'

ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Sky News kanalına konuşan yetkili, Türkiye sınırındaki Menbic kentinden çekilen ABD askerlerinin bölgeyi hava yoluyla terk etmeye hazırlandığı bilgisini verdi.
Yetkili, Suriye'nin kuzeyinden çekilen yaklaşık bin ABD askerinin Irak, Kuveyt ve muhtemelen Ürdün'e konuşlandırılabileceğini kaydetti.
Diğer yandan yetkili, Irak'ta bulunan ABD askerlerinin, ilerleyen zamanlarda Suriye'de IŞİD'e karşı sınır ötesi operasyonlar düzenleyebileceğini belirtti.