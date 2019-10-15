Newsweek: ABD Menbiç'i Rusya'ya bırakmak için 24 saatte çekildi

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD ordusunun Pazartesi günü Menbiç’den acil çekilme başlattığını, böylece Rus ordusunun bölgede konuşlanmasına yardım edildiğini söyledi.

Newsweek’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD ordusunun Menbiç’den çekilme sürecine ilişkin konuştu.

Emrin Pazartesi günü geldiğini ve 24 saat içinde çekilmenin tamamlanması için çalıştıklarını belirten yetkili, “Uzun süredir bölgede olduğumuz için, Rus güçlere, daha önce güvenli olmayan bölgelere hızlıca giriş yapmaları konusunda yardımcı olduk. Bu, aslında bir ‘devir-teslim’. Ayrılırken olabildiğince hızlı olmak için taşınacak her şeyimizi alıp, taşınamayan hassas malzemeleri yok ettik” dedi.