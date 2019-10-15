Rusya: Menbiç Suriye ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Menbiç'in tamamında kontrolü ele aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye hükümet güçleri, Menbiç ve yakınındaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladı" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Rus askeri polisi, Menbiç'in kuzeybatı sınırında Suriye ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki kesişim hattında devriye faaliyetlerini sürdürüyor" diyen bakanlık, Rus ordusunun Menbiç'teki durum konusunda Türk ordusuyla işbirliği yaptığını vurguladı.

Bu arada Bakanlık, ABD ordusunun Menbiç'in kuzeybatısında yer alan Dadat ile Um-Mial yerleşimlerinde bulunan üslerini terk ettiğini bildirdi.