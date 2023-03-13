DEÜ Tıp Fakültesi’nde akademisyenlere, internet üstünden randevuyla zorunlu hasta bakımı dayatması...

İktidarın sağlık politikaları tel tel dökülüyor.

DEÜ TIP Fakültesinde yönetimin profesörlere "poliklinikte zorunlu hasta bakma" dayatması, tepkilere ve işlerin aksamasına yol açıyor. Dayatmanın sağlık sisteminin basamaklı yapısına ve hastalar açısından eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtildi. Poliklinikte hasta bakmanın dışında mesai saatleri içinde "ek özel hasta" bakmaya zorlanmanın doğru bir uygulama olmadığı vurgulandı. Aralarında ana bilim dalı başkanlarının da bulunduğu profesörler bu tutum karşısında hukuki yollara başvururken mahkemeler yönetimden yana kararlar aldı.

Araştırma Uygulama Hastanesi yönetimi tüm öğretim üyelerinin günlük asgari 5 olmak üzere polikliniklerde hasta kabul etmesi yönünde karar verdi. Bu sayı idari görevleri bulunan öğretim görevlileri açısından ikiyle sınırlandırıldı.

Kararın hukuksuz ve idarenin dayatmacı tutumundan kaynaklandığını belirten öğretim üyeleri yargıya başvurdu.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ, aynı bölümden Prof,Dr Mustafa Cenk Ecevit, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Miraç Feza Akgür, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Miraç Feza Akgür’ün yanısıra son olarak Radyasyon Onkolojisi AD Başkanı Prof. Dr. İlknur Görken yargıya başvurdu. İdare mahkemeleri , yönetimin lehine karar verdi. Mahkeme kararları da tartışmalara yol açtı.

Prof.Dr. İlknur Görken yönetimin tavrının doğru olmadığını belirterek “Günde 2 hasta bakmayı reddetmişti… Profesöre mahkemeden kötü haber’’ başlığıyla Ege’de Son Söz Gazetesinde çıkan haberin gerçekle bağdaşmadığını vurgulayıp, sorunla ilgili şu açıklamayı yaptı :

"31 yıllık hekimim ve bunun 27 yılını öğretim üyesi olarak tamamlamış bulunmaktayım. Hastanede var oluş nedenim hasta bakmaktır. Hastalarımla olmak, onlara şifa vermek benim en mutlu olduğum şeydir. Bu nedenle öncelikle bu haberi hekimlik onuruma hakaret olarak kabul ettiğimi belirtmek isterim. Benim dava açma nedenim 'günlük 2 hasta bakma' olayı değildir. Burada karşı çıktığım şey; öğretim üyesi bilgisi ve onayı dışında hasta randevularının internet üzerinden verilecek olması ve idarenin hukuksuz uygulamalarıdır. Anabilim dalımızda kanser tedavisi yapıldığı için mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle özel hasta bakılmamaktadır.

Anabilim dalımızdaki tüm öğretim üyeleri, haftanın 5 günü poliklinik randevusu alarak polikliniğimize başvuran tüm hastalara sorumlu oldukları poliklinik bazında araştırma görevlileri ile beraber muayene ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Bu uygulama başlayana kadar anabilim dalımızda hiçbir öğretim üyesi adına özel randevu açılmamıştır.

Anabilim dalımızda her öğretim üyesinin sorumlu olduğu, endikasyonları belirlenmiş özelleşmiş poliklinikler mevcut olup, öğretim üyeleri sorumlu oldukları poliklinik dışındaki endikasyonlarda hasta kabul etmemektedirler.

Ben de 15 yıldır meme kanseri, jinekolojik kanserler, ürolojik kanserler (prostat, mesane), kolon rektum kanserleri, üst gastrointestinal sistem kanserleri (yemek borusu, mide, pankreas, karaciğer) alanında özelleşmiş olan polikliniğin sorumlu öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.

Kanser hastaları tedavi hizmeti açısından oldukça özel bir statüye sahiptir. Bu hastaların internet üzerinden randevu almaları uygun değildir. İnternet üzerinden randevu alınırsa ameliyatını olmuş, ek tedavi olarak radyoterapi alması gereken veya tüm tedavileri tamamlanmış rutin kontrolleri için tarafımıza başvuran hastalar bu randevuları doldurup, tümör nedeniyle kanaması, nefes darlığı, omurilik basısı veya tümör varlığı nedeni ile acilen radyoterapiye başlaması gereken hastalar randevu için beklemek zorunda kalabilirler. Bu durum tümörlerin büyümesine ve hastalığın ilerlemesine neden olabilir. Ayrıca benim rutin olarak görmediğim grupta hastalığı olan hastalar bilmeden benden randevu alabilir ve bu da bu hastaların ilgili hekime ulaşmasını geciktirebilir. Randevuların hekime sorulmadan gelişi güzel düzenlenmesi ciddi sorunlara yol açabileceğinden internetten randevu verilmesi radyasyon onkolojisi için uygun bir uygulama değildir. …"

Ayrıca 5 öğretim üyesi olan anabilim dalında özel muayenenin sadece kendisine tanımlanmış olduğunu vurgulayan Prof.Dr. İlknur Görken meselenin bu açıdan da düşündürücü olduğunu vurguladı ve şu görüşlere yer verdi:

“Otuzbir yıldır bu alanda hizmet veren bir hekim olarak 2 hastanın hesabını yapmayacağım açıktır. Radyasyon Onkolojisi klinik bir branş olduğu için, hasta bakmamak veya hasta bakmayı istememek hayatın doğal akışına aykırıdır. Her gün sorumlu olduğum poliklinikte araştırma görevlisi meslektaşlarımla beraber onlarca hasta görmekte ve tedavileri için karar vermekteyim. Hastane Bilgi Sisteminde 1 Şubat – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında 51.000 puanlık işlem (hasta muayene ve tedavi planlama) yaptığım görülebilir. Bu rakam hastane ortalamasının çok üzerinde bir performansı belgelemektedir. Poliklinikte hasta bakmam dışında mesai saatleri içinde ek özel hasta bakmaya zorlanmam doğru bir uygulama değildir. Hekimlik onurum ve kişilik haklarıma bir saldırı olarak gördüğüm, benden izinsiz alınan fotoğrafımla yapılan, hedef gösterildiğim bu haberdeki yorumları asla kabul etmediğimi ayrıca belirtmek isterim.”