Yargı paketi sonrası binlerce kişi tahliye edilebilir

AKP'nin MHP ve CHP'ye sunduğu yargı paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’na, 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' ibaresi eklendi. Bu düzenleme sonrası 'terör propagandası' kapsamında tutuklanan binlerce kişinin tahliye edilebileceği belirtiliyor.