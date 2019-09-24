Kılıçdaroğlu'ndan AKP'nin yargı paketine yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin dün CHP'ye sunduğu yeni yargı paketine ilişkin, 'Bizim görüşümüz şu; kimden gelirse gelsin ülkenin, insanlarımızın menfaatine bir düzenleme varsa oturalım, konuşalım' dedi.

Yargı paketi konusunda MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyen Kılıçdaroğlu’nun, "Tabii bunun tartışılacağı yer komisyonlardır ama biz yine de hiçbir görüşü peşinen reddetmeyelim" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a yapılacak çalışmalarla ilgili talimat veren Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim görüşümüz şu; kimden gelirse gelsin ülkenin, insanlarımızın menfaatine bir düzenleme varsa oturalım, konuşalım. Ama doğruyu söylemekten de asla çekinmeyelim. Katkı sağlayacağımız yerlerde katkı sağlayalım, eleştireceğimiz, karşı çıkacağımız yerler varsa bunu şeffaf bir şekilde anlatalım” ifadesini kullandığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun, yargıdaki sorunların çözülmesi için ciddi bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek “Bu anlayışla hazırlanan yargı paketleri sorunları çözmez” dediği öğrenildi.