Yalova Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediyesi'nde yürütülen zimmet soruşturması kapsamında Pazartesi günü gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Güleç’in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu belirtilen muhasebe çalışanı Reşat Elgin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etmişti.
Güleç'in, Elgin'in parayı zimmetine geçirdiğinden haberdar olduğu ileri sürülmüştü.