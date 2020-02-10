Yalova Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

CHP'li Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında makam odası arandı.
Güleç, "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındı.
Yalova Belediyesi Vefa Salman yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu belirtilen muhasebe çalışanı Reşat Elgin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.
Sabah gazetesinde iki gün önce yer alan bir haberde Başkan Yardımcısı Güleç'in, Elgin'in parayı zimmetine geçirdiğinden haberdar olduğu ileri sürülmüştü.