Volkswagen Türkiye'de fabrika kurma kararını 'şimdilik' erteledi

Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını Suriye'ye dönük harekat nedeniyle ertelediği belirtildi.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Volkswagen’ın Türkiye’de yeni fabrika kurma kararını ertelediğini duyurdu.

Şirketin, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatı nedeniyle erteleme kararı aldığı ve "bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün dile getirildiği kaydedildi.

Şirketin harekat nedeniyle imaj kaybından çekildiği belirtilirken, VW sözcüsü, "gelişmeleri endişeyle izlediklerini” belirtti.

Gazetenin aktardığı kaynaklar, şirketin Türkiye'de faaliyet yürütme kararından vazgeçmek istemediğini ve yer seçiminde değişiklik gibi bir durum beklemediklerini söyledi.