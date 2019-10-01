AP'de Türkiye ve Volkswagen'e şike suçlaması

AP'den bir grup parlamenter,VW'nin Türkiye'de kurması söz konusu olan fabrikanın devlet teşvikleriyle ilgili AB kurallarına uygunluğunun incelenmesini talep etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye'de yeni yatırım yapacak ya da yatırım kapasitesini genişletecek otomotiv firmalarına yeni teşvikler sağlanmıştı. Volkswagen'e bir davet mektubu da CHP tarafından gönderilmişti.

Avrupa Parlamentosundan (AP) bir grup parlamenter, Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma planlarına karşı AB Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı. Komisyon'a sunulan ve AP'deki farklı gruplara üye yedi parlamenterin imzasını taşıyan dilekçede, VW'nin Türkiye'de kurması söz konusu olan fabrikanın devlet teşvikleriyle ilgili AB kurallarına uygunluğunun incelenmesi talep edildi.

Dilekçede imzası bulunan parlamenterlerden Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer, "Fabrika için yapılan yer seçiminde Türk devletinin bütçesinden 40 bin araçlık garanti ile 400 milyon euroluk cömert teşviğin belirleyici olduğu görülmektedir. Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde AB pazarına serbest erişim karşılığında, devlet teşvikleri ile ilgili AB düzenlemelerine uyma taahhüdünde bulunmuş, ancak yasalarını bu alanda hâlâ AB hukukuna uyarlamamıştır. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altında hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü ve demokrasi alanlarında giderek daha da kötüleşen durum göz önüne alındığında, VW yönetiminin kararı ciddi endişeye yol açmaktadır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Alman otomotiv devi Volkswagen, kuracağı yeni fabrika için Ankara'dan imtiyazlar alması sonucu tesisini Manisa'ya açacağı gündeme gelmişti. Erdoğan'ın Volkswagen'e vergi indirimi ve devlet yöneticilerini düşünerek 40 bin Passat satın alma garantisi verdiği iddia edilmişti. Bulgaristan'ın da devreye girmesiyle teşvik paketi genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Türkiye'de yeni yatırım yapacak ya da yatırım kapasitesini genişletecek otomotiv firmalarına yeni teşvikler sağlandı.

Yatırım müzakereleri hakkında bilgi sahibi olan VW'den bir Türk yetkili ise, Erdoğan’ın VW’den üst düzey bir yönetici ile yaptığı görüşmede fabrika kurulmasına ilişkin pürüzlerin giderildiğini ifade etmişti.

BİR MEKTUP DA CHP'DEN

CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'li vekillere fabrikanın kentlerinde kurulması için daha çok çalışma yapma çağrısında bulunurken, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, fabrikanın Manisa'da yapılması için şirkete mektup yolladığını açıklamıştı.