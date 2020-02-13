Viral salgının ardından maske fiyatlarında artış

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, Yeni Koronavirüs salgınının ardından koruyucu maske taleplerinin artmasıyla birlikte maske fiyatlarının da yükseldiğini kaydetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada maske satışları arttı.

Sözcü'ye konuşan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, "Türkiye'de koruyucu maskelere artan talep nedeniyle maske fiyatları uçmuş vaziyette" dedi.

Türkiye’de Yeni Koronavirüs'e ilişkin henüz bir tehlike görülmediğini söyleyen Şahin, “Türkiye’de maskeyle gezilecek kadar önlem alınmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak duyulmasıyla birlikte bu talep artışı yaşanıyor. Piyasada da olmayınca birileri fiyatları uçuruyor” diye konuştu.

Türkiye’deki firmaların aşırı maske ihracatı yapmasının Türkiye’deki maske stokunun azalmasına neden olduğunu belirten Şahin, “Çin’de maske üretimi durunca Türkiye’deki ihracat firmaları maske arayışına girdi. İhracatçı firmalar bizlerden 1 ila 5 milyon kutu koruyucu maske talebinde bulunuyor. Bu talebi Türkiye’de karşılayacak üretim yok. Yerli firmaların üretimi anca iç piyasaya yetiyor" dedi.

'AMELİYAT MASKELERİ 6 KATINA ÇIKTI'

Koruyucu maskelerin birden fazla çeşidi olduğunu söyleyen Şahin, “3M markanın N95 modeli var. Piyasada virüslere karşı özellikle koruyucu olan maske. O markanın o modeli şu an bulunmuyor. Başka markalardan ise tek tük anca bulabiliyoruz. Daha basit olan ameliyatlarda kullanılan maskeler var. Onları da artık az bulabiliyoruz. Ve fiyatları uçmuş vaziyette kutusu 50 TL’ydi bugün 250-300 TL’den satılmakta” açıklamasında bulundu.

ÇİN'DE FİYAT ARTIŞINA PARA CEZASI

Çin'de ise, koruyucu maske fiyatlarını artırmaya yönelik para cezası uygulanıyor.

Ülkede Yeni Koronavirüs salgınının ardından maske fiyatlarını altı kat artıran bir eczane 3 milyon yuan (yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.