Koruyucu maske fiyatlarına 6 defa zam yapan Çinli eczacıya 430 bin dolar ceza

Pekin’de yeni koronavirüs salgının başlangıcından bu yana koruyucu maske fiyatlarına 6 defa zam yapan bir eczacı 430 bin dolar cezaya çarptırıldı.

Çin’in başkenti Pekin’de yeni koronavirüs salgınını fırsata çeviren bir eczacı yetkililer tarafından cezaya çarptırıldı.

RT’nin haberine göre Pekin’deki Jimin Kangtai Eczanesi, normalde kutusu 143 yuana (122 lira) satılan koruyucu maskelerin fiyatını yeni koronavirüs salgının başlamasından sonra 850 yuana (730 lira) çıkarttı. Eczacının salgının başlamasından sonra maske fiyatlarına 6 defa zam yaptığı tespit edildi.

Bulunduğu mahalledeki insanlara yüksek fiyatta koruyucu maske satan eczane denetleme kurulu tarafından 3 milyon yuan (yaklaşık 2 milyon 576 bin lira, 430 bin dolar) cezaya çarptırıldı.

Çin’in Vuhan kentinden yayılan yeni koronavirüs salgını bugüne kadar 132 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıkladığı sayılara göre Çin'de 5.974 doğrulanmış vaka gözlemlendi.



Çin’de başta Vuhan olmak üzere Hubei bölgesindeki birçok kent karantina altına alındı. Salgının başlangıcından itibaren 11 milyon nüfuslu Vuhan’ı 5 milyon kişi terk etti.

