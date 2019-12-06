Türkiye Dışişleri'nden Fransa'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türkiye vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Fransa’ya yönelik seyahat uyarısı yaptı.

Açıklamada ülkedeki AA muhabirinin gözünden yaralandığı hatırlatılırken “Güvenlik bakımından, grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa’da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Fransa’da 5 Aralık günü meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle, ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç-dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşanmış olup, bu olumsuzlukların grev ve gösterilerin devamıyla birlikte sürmesi söz konusudur” denildi.

Bakanlık, Fransa’daki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yönelik şu tavsiyeleri sıraladı: