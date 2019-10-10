Türkiye Barış Komitesi: Suriye'ye yönelik harekat kabul edilemez

Türkiye Barış Komitesi'nin açıklaması şu şekilde:

SURİYE'YE YÖNELİK HAREKÂT KABUL EDİLEMEZ



TSK’nın Suriye’nin kuzey bölgesine yönelik başlattığı hava ve kara harekatı, ülkemizi ve zaten uzun süredir büyük bir kaosun içinde bulunan Suriye’yi, daha da derin bir çalkantının içine sürükleyecektir. Bu çalkantının genel olarak Ortadoğu’yu etkilemesi de kaçınılmaz olacaktır.

AKP hükümeti, bu harekâtı ABD ile pazarlık yaparak ve belli bir uzlaşmaya vararak başlatmıştır. ABD’nin bu uzlaşmaya kendi çıkarlarını gütmeden varması mümkün değildir. Son derece sınırlı bir asker çekme adımı, bunu açıkça göstermiştir. AKP hükümeti, görünürde neredeyse düşman ilan ettiği ABD emperyalizmiyle, aslında onun çıkarlarına uygun olacak şekilde anlaşmıştır.

ABD'nin hızla verdiği karar, açıkça tekrar göstermiştir ki, herhangi bir emperyalist güçle dostluk lişkisi kurmak mümkün değildir. Emperyalizmle dost olduğunu sanmak, çıkışı özerklik, bölgecilik gibi yollarda görmek, milliyetçilikle sonuç alınacağını düşünmek, bölge halklarını barışa ya da özgürlüğe kavuşturmayacak, tam tersine kaos getirmeye devam edecektir.

Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü hiçe sayılmıştır. Askerlerimiz derhal geri dönmeli, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmelidir.

Türkiye bu harekâta, ülke güvenliği gerekçe gösterilerek girmiştir. Ancak harekât, ülke güvenliğini, yukarıda belirtilen nedenlerle daha da azaltmıştır. Suriyeli göçmenleri bu bölgeye yerleştirmek iddialarının da herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Bugüne kadar hep olduğu gibi, gerek ülkemizin gerek başka ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir unsur aranacaksa, başka bir yöne bakılmalıdır. Güvenliği asıl tehdit eden unsur emperyalizmdir. Emperyalist güçler derhal Suriye'den ve Ortadoğu'dan elini çekmelidir. Barışa ulaşmanın tek yolu budur.

Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar vermelidir.