TKP: Suriye'den elinizi çekin

Dün “Barış Pınarı” adı verilen harekâtı başlatan AKP iktidarı, “ulusal çıkarlar” adı altında Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bir kere daha açıkça kast etti. TKP’nin Sesi’nde bugün, emperyalistler ve işbirlikçilerinin Ortadoğu coğrafyasındaki en önemli nüfuz alanlarından biri olan Suriye’nin üzerinde dolaşan kirli ellerin kısa tarihçesine değinilirken, AKP iktidarı ve diğer emperyalist ülkelerin savaş suçlarına vurgu yapılıyor.
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