TKP: Suriye'den elinizi çekin

TKP’nin Sesi’nde bugün, emperyalistler ve işbirlikçilerinin Ortadoğu coğrafyasındaki en önemli nüfuz alanlarından biri olan Suriye’nin üzerinde dolaşan kirli ellerin kısa tarihçesine değinilirken, AKP iktidarı ve diğer emperyalist ülkelerin savaş suçlarına vurgu yapılıyor.

soL - Haber Merkezi