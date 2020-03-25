Turkcell'den avukatlara 'uysalca taciz edin' talimatı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra takipleri 30 Nisan tarihine kadar durdurulurken, Turkcell yurttaşları taciz etmeye devam ediyor.

Tüm icra takiplerinin 30 Nisan’a kadar durdurulmasına karar verilmesine karşın iletişim operatörü Turkcell'in hafta başında yasal takip işlemlerini yürüten tüm avukatlara, "Tahsilat için müşterileri aramaya devam edin" bilgisi verdiği belirtildi.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre, kararın ardından 23 Mart Pazartesi sabahı iletişim operatörü Turkcell, Yasal Takip Birimi takip işlemlerini yürüten avukatlara ‘önem düzeyi yüksek' bir e-posta yolladı.

"Değerli avukatlarımız" diye başlayan mesajda bir gün önce Resmî Gazete'de yayımlanan karar gereği ‘Merkezi takip sistemi' de dahil olmak üzere 30 Nisan'a kadar tüm icra takip işlemlerinin durdurulduğu hatırlatılarak, "Bu süre zarfında tahsilat arama/iletişim faaliyetlerine, müşteri hassasiyeti gözetilerek bir sonraki duyuruya kadar devam edebilirsiniz" bilgisi verildi.

"Müşterileri borç için arayın ama hassas davranın" mesajı yollanan avukatlara özelikle sağlık ve güvenlik kuvvetleri çalışanları ile iletişim kurulması durumunda ısrarcı olunmadan ilgili çağrının sonlandırılması gerektiği belirtildi.