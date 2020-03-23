Türk Telekom hat kapama uyarısı yolluyor

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç kendisine ulaşan Türk Telekom abonesi bir vatandaşa telefon hattının borcundan dolayı kapatılacağı uyarısı geldiğini duyurdu. Kılınç, 'Uygulama kabul edilebilir değildir. Ayıptır. Bir an önce vazgeçilmelidir' dedi.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç twitter mesajıyla Türk Telekom'un bir abonesine yolladığı telefon hattının borcundan dolayı kapatılacağına ilişkin uyarı SMS'ini yayımladı ve TürkTelekom'a hitaben "#EvdenDeGüzel diyorsunuz ama bu zor günlerde insanların ev telefonunu kapatıyor, üstüne de kapatma bedeli yüklüyorsunuz. Ayıptır, yapmayın bunu..." sözlerini kullandı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Kılınç, yayımladığı SMS'in kendisine ulaşan bir aboneye yollamşı bir mesaj olduğunu belirtti ve "Bugün bana ulaştı. Ulaştırma Bakanı'nı da bilgilendirerek konuyla ilgilenilmesini istedim" dedi

'KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR'

Kılınç, "Bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Hiç kimsenin suyu, doğalgazı, elektriği kapatılmayacak yönünde. Diğer taraftan Genel Başkanımız tüm CHP’li belediyelere, vatandaşın su ve doğalgazlarının kesilmemesi yönünde talimat verdi. Toplumun tüm kesimleri koronavirüs salgınının etkilerinden korunmanın yollarını ararken Telekom’un bu uygulaması kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu zor günlerde insanların ev telefonunu kapatıyor, üstüne de kapatma bedeli yüklüyorsunuz. Ayıptır" diye konuştu.

Kılınç uygulamadan bir an önce vazgeçmesi ve kamuoyunun uygulamadan vazgeçildiğine dair hızla bilgilendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.