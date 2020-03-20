Bakanlık 'sular kesilmeyecek' dedi, borcundan dolayı suyu kesilen yurttaşın suyu açılmadı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın salgın dolayısıyla 'belediyeler su kesintisi yapmayacak' kararı Hatay'da uygulanmadı. Bir yurttaşın borcu dolayısıyla suyu kesilirken, bugün faturasının bir bölümünü ödeyip suyu açtırmak isteyen yurttaşın bu talebi de geri çevrildi.

Koronavirüs salgını ülke genelinde hızla yayılırken, temizliğin son derece önemli olduğu bir dönemde Hatay Belediyesi su kesintisine gitti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hatsu ekipleri borç nedeniyle kesme işlemi yaptıkları abonelerin suyunu, talep edilmesine rağmen bağlamadı.

soL'un görüştüğü bir yurttaş, 3 bin TL borcunu ödeyemediği için suyunun iki hafta önce kesildiğini, bugün 500 TL ödeme yaparak suyunun açılması için başvurduğunu ancak belediyeden ret cevabı aldığını iletti.

Belediye yetkilileri 1000 TL ödeme yapma koşuluyla suyu bağlayacaklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin internet üzerinden 1 Nisan 2020 tarihine kadar su kesme işlemi yapılmayacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, belediye yetkilileri kesme işleminin bu açıklamadan önce yapıldığını, bu nedenle ödeme yapılmadan açılamayacağını dile getirdi.

Bakanlığın kararına rağmen belediyenin suyu açmaması tepki çekerken, akıllara bakanlığın kararı öncesi kaç abonenin suyunun kesildiği ve salgın koşullarında kaç yurttaşın su hakkına ulaşamadığı sorusu geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün 81 il valiliğine gönderilen genelgede içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirmesi istenerek, "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir" denilmişti.