Trump'a 'Erdoğan'a hakaret'ten suç duyurusu

Gaziantep’te Avukat Şıh Mehmet Kurtoğlu, Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği 9 Ekim tarihli mektupla ilgili ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten suç duyurusunda bulundu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre Gaziantep’te avukatlık yapan Şıh Mehmet Kurtoğlu, avukatı aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurtoğlu, Trump hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan kamu davası açılmasını talep etti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Kurtoğlu, Donald Trump’ın 9 Ekim’de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubu gerekçe saydı.