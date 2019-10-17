Trump'tan Erdoğan'a mektup: Sert adam olma, aptal olma!

Fox News, Trump’ın Erdoğan’a yazdığı 9 Ekim tarihli mektubunu yayımladı. Beyaz Saray'ın doğruladığı mektupta Trump, Erdoğan’a ‘sert adam olma ve aptal olma’ diyor ve SDG ile anlaşmasını tavsiye ediyor. Trump, ayrıca Türkiye ekonomisini mahvedeceği tehdidini de tekrarlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yazdığı belirtilen bir mektubun kopyasını Fox News sunucusu Trish Regan yayımladı. Beyaz Saray mektubu doğruladı.

9 Ekim tarihli mektupta Trump Erdoğan’a “sert adam olma, aptal olma” diyor. Trump Erdoğan’a Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani’nin kendisiyle müzakereye ve daha önce vermediği tavizler vermeye hazır olduğunu söylüyor. Trump Erdoğan’a Türkiye ekonomisini mahvedebileceğini söylüyor ve bunun küçük bir örneğini Rahip Brunson olayında yaptığını da belirtiyor.

Mektupta Erdoğan’a “iyi bir anlaşma yapalım” diyen Trump, “Siz binlerce insanı katletmekten sorumlu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini mahvetmekten -ki yapacağım- sorumlu olmak istemem. Rahip Brunson konusunda bunun küçük bir örneğini gösterdim size” diyor.

Mektup şöyle devam ediyor:

“Bazı sorunlarınızı çözmek için çok çalıştım. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. Büyük bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizinle görüşmek istiyor. Ve geçmişte asla vermeyecekleri tavizleri vermeye niyetli. Yeni elmie geçen mektubunun bir kopyasını gizli olarak gönderiyorum.

Bu konuyu doğru ve insani bir yolla hallederseniz tarih size olumlu bakacak. Eğer iyi şeyle gerçekleşmezse tarih size ebediyen şeytan olarak bakacak. Sert adam olmayın! Aptal olmayın!

Daha sonra sizi arayacağım!

Saygılarımla.”

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

ABD basını Beyaz Saray'ın mektubu doğruladığını bildirdi.