TKP'den 'Gezi Davası' açıklaması: Kararı halk çoktan vermişti

TKP Gezi Davası'na ilişkin 'Kararı halk çoktan vermişti. Skandal dava sona erdi' başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada 'Gezi zaten tarih nezdinde aklanmıştır. Ancak halk, direnişinden bir komplo, bir darbe, bir tezgah çıkarmaya çalışanları yargılayacaktır' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün sonuçlanan "Gezi Davası"na ilişkin "Kararı halk çoktan vermişti. Skandal dava sona erdi" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Gezi davası beraat kararı ile sonuçlanmıştır. Karar sevindiricidir" denilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

'ALTINDA BİR HESAP DEĞİŞİKLİĞİ YATTIĞI GÖZDEN KAÇMAMALI'

"Kamuoyunun Gezi'yi sahiplenmesi karşısında iktidar bu dava ile hedeflediğini başaramayacağını görmüştür. İddialarının temelsizliği ortada iken daha fazla arkasında duramamıştır. Öte yandan hukuksuzluğu başından beri belli olan bu davaya şimdi son verilmesinin altında bir hesap değişikliği yattığı gözden kaçmamalıdır.

Verilen beraat kararı, davanın başından sonuna dayanaksız olduğu, iktidarın halkın direnişini gayrimeşru göstermek ve lekelemek adına sürdürdüğü siyasi bir dava olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu anlamda yargıya ilişkin iyimser yaklaşımları paylaşmıyoruz. Zamanında iktidarın ortağı olmuş ve Gezi'yi hedef göstermiş siyasetçilerin, yandaş kalemlerin şimdi bundan rücu eden açıklamaları inandırıcı değildir.

Gezi direnişinde sokaklara dökülen milyonları yargılamaya kimsenin gücü yetmez. Bu davada beraat çıkmasından bağımsız olarak Gezi zaten tarih nezdinde aklanmıştır. Ancak halk, direnişinden bir komplo, bir darbe, bir tezgah çıkarmaya çalışanları yargılayacaktır.

Türkiye Komünist Partisi"

