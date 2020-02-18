'Gezi Davası' görüldü: Tüm sanıklar için beraat kararı

Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde 'Gezi Davası'nın karar duruşması görüldü. Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.

AKP'nin Haziran Direnişi'ni hedef alan ve 16 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandığı "Gezi Davası"nın 6. duruşması bugün Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi çok sayıda kurum davaya katılım çağrısı yaparken, vatandaşlar mahkeme salonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





Mahkeme heyeti, sanıklar, sanık müdafileri ve izleyiciler yerini aldı.

#GeziDavası Gezi Davası başlıyor, Mahkeme heyeti, sanıklar, sanık müdafileri ve izleyiciler yerini aldı. — TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) February 18, 2020

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan savcı şunları söyledi:

"Sanık müdafilerinin taleplerinin reddine, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Emekçi'nin dosyadan tefrik edilerek, yakalanmalarının beklenilmesine, tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoglu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın hâlen firari olan sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek TCK'nın 312. maddesine göre cezalandırılmasını, Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına sanıkların belirli hakların kullanmaktan yoksun birakılmalarına, sanıkların gözaltına ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin hapis cezasına mahkumiyeti halinde mahsubuna Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Serafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Emekçi'nin TCK'nın 312. maddesinde düzenlenen suçundan yardım eden olarak sorumlu tutularak cezalandırılmasına karar verilmesi talep ederiz."

'SAVCI DİLEKÇEMİ OKUMADI Kİ'

Mahkeme başkanının "Osman Kavala ne diyorsunuz mütalaa hakkında?" sorusuna avukat Turgut Kazan, "Biz size taleplerimizi içeren dilekçe verdik, bizi dinlemeden nasıl savcıya mütalasını ve sanığa savunmasını sorarsınız savcı benim dilekçemi nasıl dosyayı uzatmak olarak yorumlar, ben dilekçemi dün öğleden sonra verdim, savcı okumadı ki. Belli ki savcılık makamı hukuki anlamda savcılık makamı değil" dedi.

Diğer avukatlar taleplerini dile getirmek için söz almaya çalışsa da mahkeme başkanı "Söz veremiyorum, Kavala savunmasını yapsın" dedi. Sanık müdafilerinden gelen tepkiler üzerine mahkeme başkanı sanık müdafilerinin taleplerini almaya başladı.

'KAYITLARLA OYNANMIŞ MI, BAKMAK İSTİYORUZ'

Mehmet Ali Alabora müdafi Kaan Karcılıoğlu "Müvekkilim atmış olduğu tweetleri hakkında takipsizlik vardır. Dosyadaki telefon dinleme kayıtlarının tarafımıza verilmesini istiyoruz. Bunların üzerinde oynanmış mı bakmak istiyoruz" dedi. Can Atalay, Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman avukatı Evren İşler "Biz yargılamayı uzatmak istemiyoruz. Dinletmek istediğimiz tanıklar şu an salonda. Dinlenilmesini istiyoruz" dedi.

Çiğdem Mater Utku avukatı Hürrem Sönmez de "Müvekkilime yöneltilen suçlamayla ilgili tanığımız burada, salonun dışarısındadır. Dinlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

İnanç Emekçi'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan ise "Toplanmasını istediğim delillerle ilgili bir karar verilmedi. Tanığımız hazırdır. Dinlenilmesi gerekli bir tanıktır. Dinlenilmesini talep ederiz" dedi.

Avukat Tuğçe Duygu Köksal: "Ben daha duruşmalar başlamadan taleplerimi dile getirdim. Reddedildiğini tahmin ediyorum, çünkü anlayamıyorum. Kimin talebinin neden reddedildiği belli delil. Delillerimizin toplanmasını talep ediyoruz."

Avukat Bahri Belen: "Davanın tahkikat aşaması tamamlanmamıştır. Usulsuzce tanık dinlediniz. Bizim de tanığımız dinlenmedi. Yazılı belgeler tartışılmadı. Deliller önümüze getirilmedi."

'CUMHURBAŞKANI'NI HABERDAR ETMEK ZORUNDASINIZ'

Yiğit Aksakoğlu avukatı Turgut Kazan "Mahkeme müvekkilimin yürüttüğü projelerin Kavala'nın finanse ettiğini söylüyor ama benim Müvekkilimin projelerinin birçoğunu AKP'li belediyeler sağlıyor. 17-25 Aralık operasyonundaki tapeler için montaj deniyor değil mi? Ben değil böyle söylüyorlar, e peki aynı şahıslar tarafından alınan bu davadaki tapelere dayanarak kişileri nasıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılıyorsunuz?" dedi.

Kazan ayrıca Cumhurbaşkanı'nın da dosyadan haberdar edilmesini söyleyerek, "Camı kırılanı katılan diye dosyaya alıyorsunuz da bilmem ne köyündeki davaya katılan bakanı, Cumhurbaşkanı'nı niye dosyadan haberdar etmiyorsunuz. Bunu yapmak zorundasınız. Ayrıca Ertuğrul Özkök'ün dinlenilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

'AİHM KARARLARI DİKKATE ALINSIN'

Yiğit Aksakoğlu avukatı Aslı Kazan "Mahkemenin de dikkati çekmiştir, iki dava arasındaki benzerlik. Çarşı Davası'nda deliller hukuka uygun toplanmadığı için beraat kararı verildi. Bu dosyanın getirilmesini talep ediyoruz" dedi. Yiğit Ali Ekmekçi'nin avukatı Emel Ataktürk ise "Tanığın sunduğu dilekçenin akıbetini, tanığın mahkeme huzurunda tekrar dinlenilmesini, AİHM kararının dikkate alınmasını, biber gazının etkileri hakkında Türk Tabipler Birliği'nden rapor alınmasını talep ederiz" dedi.

MAHKEME AVUKATLARIN TÜM TALEPLERİNİ REDDETTİ

Duruşma 15 dakika aranın ardından yeniden başladı. Mahkeme sanık müdafilerinin tüm taleplerini reddetti.

#GeziDavası başladı. Mahkeme sanık müdafilerinin tüm taleplerini reddetti. Osman Kavala tanık dinletme ve diğer taleplerinin sonrasında savunma yapacağını söyledi. Kavala tutukluluğuna ilişkin beyanlara geçti. — TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) February 18, 2020

Söz alan Osman Kavala, "AİHM tüm dosyaya, delillere tarafsız olarak bakan bir mahkemedir. Bu mahkeme tüm siyasi baskıdan ve siyasi görüşten uzaktır ve tutukluluğun haksız olduğunu dile getirmiştir. Kararın uygulanması gerekir" diye konuştu.

Sanık Ali Hakan Altınay, "Avukatlarımın taleplerini reddettiniz. Benden ağır bir iddiaya karşı belgem olmadan savunma yapmamı istiyorsunuz. Savunma için süre istiyorum" dedi.

Mücella Yapıcı ise "Ben Gezi Direnişi'nden beri aynı iddianame ile sürekli mahkeme karşısına çıkıyorum ve aynı savunmayı yapıyorum. Daha önceki mahkemeye savunmamı sunmuştum. O mahkeme beraat vermiştir. Benim savunmam o beraat kararıdır. Sözlerimi bitirken şunları söylemek isterim. Gezi Türkiye'nin yüz akıdır. Gezi'de öldürülen o güzel çocukların önünde saygı ile eğiliyorum" diye konuştu. Sanık Çiğdem Mater Utku "Savcılığın dayanıksız iddiaları araştırılmadı. Savunma için süre istiyorum" dedi.

Sanık Can Atalay, "Biz geziciyiz. Gezi Türkiye'nin en şanlı direnişidir. Onur duyarız gezici olmaktan. Gezi bağımsızlık isteyenlerindir. Hiç bir uluslararası yapı ile ilişkilendirilmez. Bizi uluslararası yapı ile ilişkilendirmeye kalkanlar kendisine baksın" diye konuştu. Atalay şunları söyledi: "Rabia işareti yapanlar, emperyalistler ile daha ilişkilidir. Ben sosyalistim ve Türkiye'nin bağımsızlığını savunuyorum. Benim, bizim seriatçılarla, darbecilerle işimiz olmaz, olanların da karşısındayız. Biz Gezi Direnişi'nin hem öznesi hem nesnesiyiz. Ben geziden çok öğrendim. Gezi beni, bizi yeniden inşa etti. Yine gezi olsa yine giderim. Gezi Türkiye'nin demokratikleşmesi için umuttur. Ben mahkemenizden hiç birşey talep etmiyorum. Ancak Osman Kavala'nın tutuklanması bu demokratikleşmenin önündeki engeldir. Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ederim."

'SANIKLAR CEZALANDIRILSIN'

Davaya katılan Hazine ve İçişleri Bakanlığı vekilleri "Mütalaya katılıyoruz. Sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme Başkanı, "Sanıkların süre talebini reddediyorum. İsteyen sanıklara mütalaya karşı esas hakkındaki savunmaları için söz verilecektir" diye konuştu.

MAHKEMEDE ARBEDE

Mahkeme Başkanı'nın "Osman Kavala'dan son sözü soruldu" sözleri üzerine tüm sanık avukatları "Böyle bir usul yok" diye seslendi. Mahkeme Başkanı "Avukatin usule uymadığından bahisle dışarı alınmasına karar verildi" dedi. Tüm avukatlar jandarmanın önüne set çekti. Bunun üzerine mahkeme heyeti salonu terk etti.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Osman Kavala'nın tahliyesine hükmedilirken, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora ve Ayşe Pınar Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.