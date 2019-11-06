TGS'den Hürriyet açıklaması: Toplu sözleşme yetkisi almak üzereydik

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Hürriyet'te toplu sözleşme yetkisi almak üzere olduklarını belirtti ve işten çıkartmalar nedeniyle Demirören Grubu'nun suç işlediğini ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Hürriyet yönetimi tarafından kısa süre önce tebligatla işten çıkartılan gazeteciler adına yeni bir açıklama yaptı.

İşten çıkarılan gazetecilerin de katıldığı basın toplantısında konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, iş yerinde toplu sözleşme yetkisi almak üzere olduklarını belirterek, işten çıkartmalarla Demirören Grubu'nun suç işlediğini ifade etti.

'ORMAN KANUNLARI SONA ERECEK'

İşten çıkartmaların kendilerine ve sendikaya yönelik bir operasyon olduğunu ifade eden Durmuş, "Aralarında Genel Eğitim Sekreterimiz ve İstanbul Şube Başkanımızın da olduğu 45 kişinin tek ortak noktası TGS’ye üye olmalarıdır. Hürriyet gibi Türkiye’nin en köklü gazetelerinden birine, sendikalı olduğu için çalışanlarını işten çıkarmak yakışmadı. Sendikalı olmak anayasal bir haktır. Bu hakkı gasp edenler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı çiğnemektedir. Buradan sizlerin aracılığı ile Anayasamızı yok sayan Demirören Medya yöneticileri hakkında işlem yapmak üzere savcıları göreve çağırıyoruz. İşten atılan arkadaşlarımızın işe geri dönüşleri de dahil olmak üzere tüm haklarını alabilmeleri için sendikamız tüm gücünü ortaya koyacaktır. Medya sektöründe orman kanunları sona erecek, sendikalı, toplu iş sözleşmeli bir çalışma düzenini Türkiye Gazeteciler Sendikası kuracaktır. Hiçbir patron keyfi hareket edemeyecektir. Hürriyet yönetimini çalışanların sendika hakkına saygı göstermeye ve sendika ile masaya oturmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

'TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ'

İşten çıkarılan gazetecilerden Şebnem Turhan ise şöyle konuştu:

“21 yıllık gazeteciyim. Ekonomik krizde başladım gazeteciliğe ve ekonomi muhabirliği, editörlüğü yaptım. En son da o zaman atıldım zaten. 2000’den beri birçok ekonomik krize şahit oldum, işten atılmalar gördüm, zamsız yıllar gördüm. Tasarruf tedbirleri diye önümüze konulan şeyleri gördüm, arkadaşlarımla vedalaştım ve sonra sıra bize geldi. En son 2018 ağustosunda ekonomik çalkantı adını verdiğimiz bir süreç yaşadık. Ve bu bütün ekonomimizi bozdu. Yani hepimiz cebimizde hissettik bunu. Tabi ki biz de Hürriyet çalışanları olarak hissettik. Ve 2019 yılında düzgün bir zam almayı umut ederek çünkü çift haneli enflasyon zamanındaydık, bekledik bekledik. Ve uzun süre bekledikten sonra tek haneli maaş zammını mayıs ayında aldık. Bu süreçte ne yaparsak yapalım, çalışanların tek başına hiçbir şey yapamayacağını bir kez daha anladık ki sendikal mücadeleye uzak bir insan da değilim. Ekonomi muhabirliği bunu da kapsar zaten. Bunun için biz sendikalı olduk. Sendikalı olduk çünkü toplu sözleşme yapmak istiyoruz, doğru haklarımızı doğru zamanda almak istiyoruz. Ocakta zammımıza kavuşmak istiyoruz. Çok güzel bir yere geldik. 30 Ekim hepinizin malumu işten çıkartıldık. Çünkü tek başına hiçbir şey yapamayız. Birlikte güçlüyüz, sendikamızla güçlüyüz.”