AKP'nin istediği oldu: Ahmet Hakan Hürriyet'in başına geçti

Hürriyet gazetesinde başlayan son tasfiye dalgasının ardından gazetenin yeni yayın yönetmeni Ahmet Hakan oldu. Hakan, 2016 yılında Berat Albayrak'a sunulan rapor ortaya çıkınca bu göreve 3 yıl gecikmeli olarak başlamış oldu.

Hürriyet gazetesinde çok sayıda basın emekçisinin işten çıkarılmasının ardından gazetenin başına AKP'ye yakın isimlerden Ahmet Hakan geçirildi.

Hakan'ın adı 3 yıl önce Berat Albayrak'a sunulan raporda da yer almış, Hürriyet'in başına geçmesine kefil olunmuştu.

Hakan son olarak "asla binmem" dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına binmiş, bir de yazı kaleme almıştı.

AKP DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

2016 yılında mailleri hacklenen dönemin Doğan Medya Ceosu Mehmet Ali Yalçındağ'ın Berat Albayrak üzerinden AKP'ye rapor sunduğu ortaya çıkmış, bu yazışmalarda Ahmet Hakan'a ilişkin bölümler çok konuşulmuştu.

Berat Albayrak'a "Bildiğiniz gibi uzun zamandır Hürriyet gazetesinde yapılan hatalar, yanlışlar ve gazetedeki satış kaybı sebebiyle mevcut genel yayın müdürünün (Sedat Ergin’i kastediyor) değiştirilmesi gerektiği konusunda 2 aydır çalışmalar yapmaktayım. Sedat değiştiğinde kim olmalı ki ben kefil olayım diye ciddi bir araştırma yapmaktayım" diye rapor sunan Yalçındağ, şu ifadeleri kullanıyordu:

"Sonunda gördüm ki ben Ahmet’e kefil olabilirim. Benimle çok paralel düşünüyor. Ayrıca sadece size bağlı olursam çalışırım, Vuslat hanım müdahale ederse çalışamam diyor.

Ben Ahmet ile bu işi yapabileceğimizi düşünüyorum. Düşünmekte fayda görüyorum.”

Bu yazışmaların ortaya çıkması sonrası Ahmet Hakan'ın Hürriyet hayali suya düşerken, oldukça başarısız bir performans sonucu görevden ayrılmak zorunda kalacağı Kanal D Haber'in başına geçmişti.