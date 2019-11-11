TBB'de istifa

12 baronun yaptığı ‘olağanüstü genel kurula gitme’ çağrısının TBB yönetimince reddedilmesi üzerine Avukat Erkan Şenses, TBB Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetimin, 12 baronun ‘olağanüstü genel kurula gitme’ çağrısını reddetmesi üzerine CMK Komisyonu Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa eden Avukat Erkan Şenses, “Çalışmaya devam etmem halinde ben de hukuksuzluğun parçası olabilirdim” dedi.

Şenses, istifasını “CMK avukatlarının sorunları her türlü siyasi mülahazanın üstündedir diyerek, 6 yıldır bu komisyonda görev yapıyordum. Ancak gelinen noktada Barolar Birliği yönetiminin altındaki komisyonlarda çalışma imkanı kalmamıştır” diyerek açıkladı.

YÖNETİM KURULU DA HUKUKSUZLUK İÇİNDE

7 bölgeden 7 avukatın bulunduğu CMK Komisyonu’nda yıllardır görev alan Şenses, komisyonda sorunlarının çözümünün artık mümkün olmamasından dolayı istifa kararı aldığını ifade etti.

Feyzioğlu’nun yaptığı birçok açıklama ve verdiği demeçlere eleştirilerini dile getiren Şenses, “Metin Feyzioğlu’nun demeçleri tasvip ettiğimiz şeyler değildi. Komisyon bunlardan bağımsızdır diyerek bugüne kadar istifa etmemiştim. Feyzioğlu’nun sürekli devleti koruma gibi tüm görüşlerini eleştirmiştik. Ancak TBB’nin bu son kararı, TBB başkanının değil yönetim kurulunun da içine girdiği hukuksuzluk oldu. Alt komisyonlarda bu anlamıyla çalışma imkanı kalmadı. Çünkü avukatlık kanununa aykırı durum vardır” diye konuştu.