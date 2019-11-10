Feyzioğlu'ndan olağanüstü genel kurul açıklaması

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yönetimi olağanüstü genel kurula çağıran barolara ilişkin '12 baronun yönetim kurulu halktan da kendi meslektaşlarından da kopmuştur. Meslektaşlarının sorunlarını çözmek amaçları yoktur, sorunlarının çözülmesine karşı rahatsızlıkları vardır' diye konuştu.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin kahvaltılı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

12 baronun kendisini istifaya çağırmasına ilişkin konuşan Feyzioğlu, "Biz reddettik, dava açma hakları vardır meslektaşlarımın" dedi. Feyzioğlu, "Barolarımız, 'Feyzioğlu neden Külliyeye gitti?' demişler. Feyzioğlu AP'ye gitseydi, bunu diyecekler miydi? Alman Şansölyesi'ne gidip, 'Türkiye'de insan hakları yoktur, hapishanelerde işkence hem de sistematik işkence vardır.' deseydi bana kızacaklar mıydı? Bilmiyorum. Sadece soruyorum. Feyzioğlu ne yaptı? Meslektaşlarının ve vatandaşların on yıllardır birikmiş sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde en yetkili ve siyasi sorumlu olan Cumhurbaşkanı'na gitti. Sembolik değil, yetkili Cumhurbaşkanı" diye konuştu.

Feyzioğlu, yargı reformu strateji belgesinin Saray'da açıklanmasına ilişkin ise "Biraz ironiyle sordum, nerede açıklasın Cumhurbaşkanı? Sizin evde mi açıklasın, bize mi gelsin açıklasın? Türkiye'nin siyaseten sorumlu en üst organını temsil eden Cumhurbaşkanlığı millete imzalı senet veriyor. 'Bu belgeyi paketler halinde çıkaracağım' diyor. 'Niye Meclis Başkanı açıklamadı?' Meclis Başkanı'nın görevi değil, bunu açıklayamaz. Niye Adalet Bakanı açıklamadı? Anayasa'yı okumamışlar. Adalet Bakanı yeni sistemde Cumhurbaşkanı adına çalışır. Bilmiyorlar. Daha iyi değil mi, Adalet Bakanı'nı görevlendiren makam açıklıyor. Daha güvenceli, sağlam. Senet veriyor, senet. Oraya gittik diye istifaya çağrıldık" dedi.

'İKİSİNİN DE KALEMİNDE KAN VAR'

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tahliyesine değinen Feyzioğlu şöyle konuştu:

"Ilıcak ve Altan aklanmamıştır. Bu kişilerin sırf siyasi iktidara muhalif diye vaktiyle devleti ele geçirme noktasına gelmiş bir hain, kanlı, sefil terör örgütünü her cümleleriyle desteklediklerini lütfen kendilerine ‘Demokratım’ diyenler unutmasın. Bunlar Türk mahkemelerinin kararlarıyla suçlu ilan edilmişlerdir. İstinafı göreceğiz, temyizi göreceğiz. Bakalım ne çıkacak. Kişisel görüşümü söylüyorum, her ikisinin de kaleminde kan vardır. ‘Onlar gazeteci değil, onlar haindir’ diye, bu ülkenin vatanseverleri zindana atılırken sevinç çığlıkları atmışlardır. Ben bunları unutmam. Vicdanıma da unutturmam."

'KENDİNE GÜVENEN GELİR'

Feyzioğlu olağan genel kurul tarihi ile ilgili de şunları söyledi:

“1,5 sene sonra. Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur, seçilebiliyorsa seçilir. Ama bu arkadaşlarımızın bir kısmı kendi barolarında bir daha seçilemeyeceklerini herhalde düşünüyorlar. ‘Feyzioğlu’nu sıkıştırıp, seçimli genel kurul zaten kanunumuzda mümkün değil, ona rağmen seçimli istiyorlar, istifa ettirir, bu kaleyi düşürebilirsek biz de gelir 1-1,5 seneliğine otururuz, sonrası Allah Kerim’ diyorlar herhalde.”

“İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Feyzioğlu, "Son nefesime kadar milli dava için mücadele edeceğim. İddia ediyorum bu 12 baronun yönetim kurulu halktan da kendi meslektaşlarından da kopmuştur. Meslektaşlarının sorunlarını çözmek amaçları yoktur, sorunlarının çözülmesine karşı rahatsızlıkları vardır" dedi.