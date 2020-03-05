Suriye macerasını eleştirmeye 4 ilde daha yasak geldi

İstanbul Valiliği'nin yasak kararının ardından Kırklareli Valiliği de TSK'nin Suriye'deki operasyonlarının eleştirilmesine yönelik eylemleri yasaklamıştı. Eylem ve etkinlik yasağı açıklayan illere Adana, Kilis, Aydın ve Balıkesir de eklendi.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mart'ta TSK'nin Suriye’de yürüttüğü askeri operasyonları "eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya" yönelik her türlü, miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 10 Mart'a dek yasakladığını açıklamasının ardından diğer illerdeki valilikler de yasak kararları açıklamaya başladı.

Kırklareli Valiliği'nin ardından Adana, Kilis, Aydın ve Balıkesir Valiliği de Suriye macerasının eleştirilmesine yönelik her türlü eylem ve etkinliğe yasak getirdi.

Aydın, Kırklareli ve Balıkesir'de 10 gün, Adana ve Kilis'te 15 gün süreyle TSK'nin Suriye'deki operasyonunu eleştirmek için yapılabilecek her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz dahilinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için ordumuzun Suriye'de ve ülkemizde yürütmekte olduğu operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza kampanyası, oturma eylemi, stant/çadır açma, bildir/afiş dağıtma v.b eylem ve etkinlikler 5442 sayılı il idaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19 maddeleri hükümleri doğrultusunda 05.03.2020 Perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 00:01'den – 14.03.2020 cumartesi günü saat 23:59'a kadar (10 gün) süreyle ilimiz genelinde kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

