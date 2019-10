Dün Kobani'nin kontrolünü alan Suriye, bugün sınır bölgesine bayrak çekti.

SANA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Suriye askerlerinin sınır geçiş bölgesine Suriye bayrağı çektiği görüldü.

Syrian soldiers raising Syrian flag on border crossing in Kobani today. Turkish section can be seen in the back. pic.twitter.com/ge8FYcqJ2r

