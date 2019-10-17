Suriye'ye dönük harekatta son durum: Türkiye'nin hareket alanı daralıyor mu?

Gazeteci Musa Özuğurlu Türkiye'nin Suriye'de hem askeri hem de siyasi olarak sıkıştığını, başta planladığı gibi bir koridor oluşturmasının çok zor göründüğünü ve artık 'elindekileri koruma' safhasına geçtiğini söyledi.

soL - Haber Merkezi