Suriye'ye dönük harekatta son durum: Türkiye'nin hareket alanı daralıyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından Türkiye'nin başlattığı Suriye'ye dönük askeri harekatın 9. gününe girildi.
ABD öncülüğündeki koalisyonun 15 Ekim tarihinde Menbiç'ten geri çekildiğini duyurmasının ardından kente giren Suriye ordusu, ardından SDG ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Rakka, Kobani ve Haseke'ye de girmişti.
Suriye ordusunun son hamleleriyle birlikte, Türkiye tarafından yürütülen harekatın küçük bir alana sıkıştığı görülüyor.
Gelişmelere ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulunan gazeteci Musa Özuğurlu, SDG'nin Suriye yönetimiyle anlaşmasının ardından Türkiye'nin şu ana dek girdiği bölgeleri koruma safhasına geçeceğini belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim tarihinde harekatta 30-35 kilometre derinliğe inileceğini öne sürmesini hatırlatan Özuğurlu, TSK'nin söz konusu derinliğe yalnızca Resulayn ve Tel Abyad arasında bulunan bölgenin bir kısmında başarabildiğini, genel çerçevede bu hedefe ulaşamadığını kaydetti.
Türkiye'nin harekatta ilerleme ihtimalinin son gelişmelerle birlikte siyasi açıdan zor olduğunu söyleyen Özuğurlu, siyasi kaybın yanı sıra bunun mali boyutunu da hatırlatarak Türkiye'nin bunu karşılamakta güçlük çekeceğini sözlerine ekledi.
Suriye ordusunun girdiği Menbiç'in Türkiye açısından kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Özuğurlu, Türkiye'nin kente dair ABD'yle yaptığı pazarlıkları hatırlattı. Türkiye'nin siyasi anlamda sıkıştığını belirten Özuğurlu, bölgeleri koruma safhasına geçilmesinin ardından "bölgede amaca ulaşıldığı" gerekçesiyle bölgeden çekilmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu ekleyerek, Türkiye'nin pozisyonunun bugün ABD heyetiyle yapılacak görüşmenin ardından netleşebileceği görüşünde bulundu.