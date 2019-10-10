Sosyalizm mücadelesine adanmış bir hayat: Behice Boran...

Türkiye işçi sınıfının mücadele önderlerinden Behice Boran, 32 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Tüm yaşamı boyunca örgütlü mücadelenin içinde olan, inatla Türkiye'nin devrimini arayan Boran'ı aramızdan ayrılışının 32. yılında saygıyla anıyoruz.

Yaşamını sosyalizm mücadelesine adayan TİP Genel Başkanı Behice Boran, bundan 32 yıl önce aramızdan ayrılmıştı.

Hayatı boyunca örgütlü mücadelenin içinde yer alan ve "Kişiler hakkında nasıl mı karar vereceksin? Hayatlarına bakarak. Bir insan, yaşadığı hayatın insanıdır. Doğru bulduğumuz fikirleri öyle benimsemiş, öyle içimize sindirmiş olmalıyız ki, bunlar davranışlarımızı biz farkında olmadan dahi etkilemeli, tayin etmeli, yönetmelidir. İnsan nihayet ne kadar sosyalist olmaya devam etse de, bir gün bedeni bu fani dünyaya veda eder, ama işçi sınıfı partileri, işçi sınıfı var oldukça devam eder, gider. Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır" diyen Boran'ı aramızdan ayrılışının 32. yılında saygıyla anıyoruz.