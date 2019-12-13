Saray'dan 'soykırım kararı' açıklaması

ABD Senatosu'nun 'Ermeni soykırımı' kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi.

ABD Senatosu'nun "Ermeni soykırımı" karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Demokrat Partili Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan tasarının Senato’da oylanması geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'ın isteği üzerine senatörler tarafından üç kez engellenmişti.

'İLİŞKİLERİN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATTI'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tasarının onaylanması üzerine Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımlarda Kongre'nin bu kararının ABD-Türkiye ilişkilerine zarar verdiğini belirtti. Altun kararın ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kararı kınayarak, "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz" dedi.

'TEŞEKKÜR' AÇIKLAMASI

Ermeni lobi organizasyonu Armenian Assembly Twitter hesabından yaptığı açıklamada Senatör Menendez ve Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'a teşekkür etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Twitter'da yaptığı paylaşımda ABD Senatosu'nun "Ermeni soykırımı" karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmesini "adalet ve gerçeğin zaferi" olarak niteledi. Paşinyan dünya üzerinde yaşayan Ermeniler adına Senato'ya teşekkür etti.