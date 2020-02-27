Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 kişi karantina altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 kişinin Doğubayazıt'ta karantina altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti.

60 kişinin Van Gürbulak'ta takip altında olduğunu söyleyen Koca, "Soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye aldık. Kum ve Meşed ile bağlantılı olanları ayrı bir ünitede barındırıyoruz" dedi.

Bakan, bu 3 kişiyle birlikte toplam 18 kişinin Doğubayazıt'ta karantina altında olduğunu dile getirdi.

Koca, bu kişilerde ateşin 38 dereceyi geçmediğini, öksürük olduğunu söyledi.

İran'da bulunan Türk vatandaşlarını uyaran bakan, "Sınırları zorlamayın. Gelecek vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacaklarını bilmeli" dedi.