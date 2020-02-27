Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan Sabancı Üniversitesi'ne: Asıl korkunç olan virüs değil...

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü davetlisi olarak dün akşam üniversite öğrencileriyle yapması öngörülen görüşme, okul yönetiminin ısrarı üzerine ertelendi.

Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü davetlisi olarak Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin dün akşam üniversite öğrencileriyle yapması öngörülen görüşme, okul yönetiminin ısrarı üzerine ertelendi.

Kovid-19 nedeniyle alındığı belirtilen bu kararın ardından Çin Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, “Böyle bir değişiklik, asılsız paniğin Türkiye kamuoyunda ne kadar yaygın olduğunun yeni bir kanıtı” ifadeleri kullanıldı.

Başkonsolosluğun internet sitesinden yapılan açıklamada “İşte bu yüzden, gerçek ve doğru bilgiyi aktarmak amacıyla, üniversitenin rahmetli kurucu rektörü Sn. Tosun Terzioğlu'nun ‘Matematik insan zekasının ortak anıtıdır’ sözünden ilham alarak rakamlarla salgını ve Çin'i anlatan metni hazırladık. Sevgili öğrencilere ve bütün kamuoyuna doğru ve gerçek bilgiyi arz ederiz” denilerek 5 sayfalık bir açıklama yapıldı.

Çin’in virüs ile ilgili mücadeleye dair bilgiler verilen açıklamada, “Salgının yayılması iyi bir şekilde kontrol altına alındı. Pekin saatiyle bugün saat 00.00’a kadar, Çin’de mevcut kesinleşen vaka sayısı 45 bin 728, şüpheli vaka sayısı 2 bin 491, günde yeni kesinleşen vaka sayısı ve yeni şüpheli vaka sayısı üst üste 14 gündür düşüyor. Çin’de 26 eyalette yeni kesinleşen vaka sayısı 0’dır” denildi.

Toplam taburcu sayının 2 bin 745, bir günde taburcu olanların sayısının da üst üste 5 günde 2 bini aştığı vurgulanan açıklamanın sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:

“Virüs hiçbir zaman korkunç değil, asıl korkunç olan rivayet ve paniktir. Daha korkunç olan, bağımsız olarak düşünememek ve insanlar ne dediyse ona inanmaktır.”

Açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.