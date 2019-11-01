RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici, Ebubekir Şahin'in AKP'deki fotoğraflarını hatırlattı

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararının iptali için mahkemeye başvurdu. TBMM’de yaptığı açıklama ‘siyasi faaliyet’ sayılarak RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in AKP Genel Merkezi’nde çektirdiği fotoğrafları hatırlattı.

CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle mahkemeye başvurdu.

Bildirici, TBMM’de yaptığı basın toplantısının “siyasi faaliyet” olarak nitelendirilmesine itiraz etti. Bildirici RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in AKP Genel Merkezi’nde parti yöneticisi Vedat Demiröz ile görüşmesini ve parti bayrağı altında fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaşmasını hatırlatarak bunların “siyasi faaliyet” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bildirici mahkemeye yaptığı başvuruda, 11 Eylül’de önce RTÜK Başkanlığına sonra da TBMM Başkanlığına dilekçeyle başvurarak RTÜK Başkanı olarak üyelikle bağdaşmayan görevleri kabul ettiği gerekçesiyle Ebubekir Şahin’in görevden çekilmiş sayılması için gereğinin yapılmasını talep ettiğini anlattı. Bu konuda basın açıklaması yapmak için TBMM’den uygun bir yer düşünülemeyeceğini belirten Bildirici “Kürsüden RTÜK Üyesi Faruk Bildirici olarak yaptığım açıklama siyasi bir parti ile ilişkilendirilebilecek bir konu değil, tamamen kamu yararı ve hukuka uygunluk kriterlerinin gözetilmesi için yapılan bir çağrıdır” dedi.

Bildirici “Meclis çatısı altında yaptığım açıklama herhangi bir siyasi partiye ayrılmış, bir siyasi partinin sembolü olabilecek bayrak vs. olan bir alanda yapılmamıştır. TBMM’nin basın toplantılarına ayrılan salonunda mevcut basın mensuplarına konuyla ilgili doğru bilgiyi ilk elden vermek için açıklama yaptım” dedi.

RTÜK Başkanı nasıl AKP kontenjanından seçildiyse kendisinin de CHP kontenjanından seçildiğini hatırlatan Bildirici “6112 sayılı Yasanın 38. Maddesinin ikinci fıkrası ‘siyasi partiye üye olamaz’ şeklinde somut bir kriter getirmiştir. Bahsi geçen madde yoruma açık değildir. Yorum yoluyla benim ‘bir siyasi parti temsilcisi gibi’ hareket ettiğim iddia edilerek bunun da ‘Siyasi partiye üye olamaz’ yasağı kapsamına girdiğini kabul etmek mümkün değildir ve hukuka ve Kanunun lafzına açıkça aykırıdır” dedi.

RTÜK Başkanı olarak Ebubekir Şahin’in AKP Genel Merkezi’ne gidip, parti yöneticisi Vedat Demiröz ile fotoğraf çektirmesini ve parti bayrağı da bulunan bu fotoğrafı paylaşmasını hatırlatan Bildirici gerçekte bunun siyasi faaliyet ve bir siyasi partiyle ilişki olduğunu ve tarafsızlık açısından değerlendirilmeye muhtaç olduğunu belirtti.

