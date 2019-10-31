RTÜK tarihinde ilk: Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürüldü

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kanuna aykırı şekilde üç ayrı kurumda görev almasına tepki gösteren kurul üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürüldü.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kanuna aykırı olarak üç ayrı kurumda çalıştığını gündeme getiren ve RTÜK Başkanı'nın görevden çekilmesini talep eden kurul üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesi talep edildi.

Duruma tepki gösteren ve teklifi RTÜK'te darbe olarak tanımayan Faruk Bildirici, "Başkanın hukuksuz olarak üç yerde birden görev almasına karşı çıktığım, yanlışları eleştirdiğim ve kamuoyuna duyurduğum için RTÜK üyeliğimin düşürülmesi teklif edildi" derken, bunun RTÜK’ün 25 yıllık tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.

Bildirici, "Üst Kurul toplantısında şu anda Başkan Şahin’in üyeliğimin düşürülmesi önerisinin gündeme alınması görüşülüyor. Yasa gereği ben salondan çıkarıldığım için beni CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı savunuyor. Üyeliğimin düşürülmesi mücadelemi etkilemez ancak anti demokratik bir yol açılmış olur. Beş oyu bulan taraf susturmak istediği muhalif üyeyi kuruldan atabilir. RTÜK’te muhalefete izin vermeyen, siyasi iktidarın uzantısı ve tek sesli bir dönem başlar" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Kurul üyesi İlhan Taşçı, 2'ye karşı 6 üyenin oyuyla Bildirici'nin üyeliğinin düşürüldüğünü açıkladı.