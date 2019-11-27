'Özelleştirmeye devam' açıklaması: Bir yıllık fatura için...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8,5 olacağını öne sürdü.

2019 sonunda işsizlik oranının yüzde 12,9 olmasını beklediklerini söyleyen Albayrak, "2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını %3'ün altında tutmayı hedefliyoruz" dedi.

Özelleştirmelere ilişkin de konuşan Albayrak, "Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz" diye konuştu.

KAMU KAYNAKLARI BİR YILLIK FATURA KARŞILIĞINDA SATILDI

soL yazarı Kadir Sev, bu haftaki yazısında özelleştirme sürecinde kamu kaynaklarının nasıl yok edildiğini çarpıcı verilerle ortaya koydu.

Yazıdan kısa bir bölüm şöyle:

1986-Eylül/2019 arasında satılan kamu işletmelerinden 71 milyar Dolar elde edildi. Yaklaşık 20 milyar Doları işletmelerin bakım onarım ve yasal yükümlülüklerinin karşılanmasına harcandı. Kalan 50 milyar Doları ise satıldıkları yılların bütçelerine yamandı.

Küçük bir karşılaştırma yapalım, durumun vahameti görülsün: TÜİK’e göre 2018 yılında enerji dışalımına 43 milyar Dolar ödendi. Bu yıl 45 milyar dolayında olması bekleniyor. Demek ki bütün birikimlerimizi bir yıllık enerji faturası karşılığında satmışız…

Hemen belirtilmesinde yarar var: Kamu işletmelerinin 71 milyar dolara satıldığı bilgisine pek itibar etmeyelim, gerçeği gölgeleriz: Telekom’u 6,2 milyar Dolara satmışlardı. Meğer Hariri, çoğunu yurtiçindeki bankalardan borç alıp yatırmış. Bankalara olan borçlarını ödemeyince gerçek ortaya çıktı. Dolandırılan bankalar Telekom’u işletebilmek için ortaklık kurdu. Kâr ederse alacaklarını tahsil edecekler. Biraz araştırılsa çok sayıda benzer örnek bulunabilir.