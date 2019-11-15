Otobüste taciz cezası Yargıtay tarafından bozuldu

Ankara'da bir otobüste yaşanan taciz sonrası mahkemenin verdiği bir buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından 'tanık yok, kesin delil yok' denilerek bozuldu.

Ankara'da bir halk otobüsünde yaşanan taciz olayının ardından açılan davada mahkeme sanığa "basit cinsel saldırı"dan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Temyiz için dosya Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi’ne gitti. Daire, davayı sanığın lehine bozdu.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, gerekçe olarak kadının ses çıkarmadığı ve tepki göstermediği iddiasını gösteren Yargıtay’ın kararında özetle şöyle denildi:

“Otobüste oldukları esnada sanık tarafından katılana (mağdur kadına) yönelik basit cinsel saldırı eyleminde bulunulduğu iddiasıyla yapılan yargılamada, sanığın atılı suçlamayı kabul etmemesi, (mağdurun) eylem sırasında sanığa herhangi bir şekilde tepki göstermemesi, kalabalık olduğu iddia edilen otobüste katılanın iddiasına ilişkin tanık bulunmaması, sıkışık ortamda gerçekleşen temasın yanlış anlaşılma ihtimalinin bulunması ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair (mağdurun) yan delillerle desteklenmeyen soyut iddiası dışında cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraatine.”

Dairenin iki üyesi ise karara karşı oy kullandı. Karara muhalif üyelerin görüşünde taciz olayı anlatılırken, tacize uğrayan kadının olay sonrasında "ne yapıyorsun" diye bağırdığı ve tepki gösterdiği de ayrıntılarıyla anlatıldı.