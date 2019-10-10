ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu'ndan 19 Ekim çağrısı

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, yaptığı açıklamada Türkiye Komünist Partisi'nin 19 Ekim Cumartesi günü İzmir'de düzenleyeceği etkinlik için tüm üniversite topluluklarını, fikir ve düşünce oluşumlarını kendisi ile beraber bu etkinliğin bir parçası ve örgütleyicisi olmaya davet etti. Açıklamaya İTÜ, İÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nden kulüp ve topluluklardan destek geldi.

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, yaptığı açıklamada diğer üniversitelerin öğrencilerine de seslenerek, Türkiye Komünist Partisi'nin 19 Ekim Cumartesi günü İzmir'de düzenleyeceği etkinliğe çağrıda bulundu.

Açıklamada “Ülkemizin 100 yıllık mücadele birikimine dayanan ve bu birikimi eşitlikçi, özgürlükçü bir ülke ve aydınlık bir gelecek ile buluşturma kararlılığını taşıyan bu etkinlikte, memleketimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine üniversite öğrencisi olan binlerce gençle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” denilirken “bu çağrının Mahirlerin, Denizlerin, Harunların üniversitelerinde karşılık bulacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

DİĞER ÜNİVERSİTE KULÜP VE TOPLULUKLARINDAN DESTEK

Yapılan çağrının ardından Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Türkiye'nin farkli bölgelerinden birçok üniversite topluluğu destek mesajlarını iletti.

Çağrının ardından İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü'nden gelen destek mesajında "Harun'ların üniversitesi İTÜ de, ODTÜ'lü arkadaşlarımızla 19 Ekim'de Memleketimizi yobazlara, zalimlere, emperyalistlere, terk etmeyecek kadar çok seviyoruz" diyen yurtseverlerle beraber olacak. Sosyal Araştırmalar Kulubü olarak tüm İTÜ'lü yurtsever arkadaşları İzmir'deki etkinliğe yurtseverlerin sesine güç vermeye çağırıyoruz." denildi

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü'yse açıklamasında "Sosyalist Fikir Kulübü olarak biz de buradayız diyoruz. Memleketimizi sömürücülere, yağmacılara, gerici yobazlara, çocuk tecavüzcülerine, kadın düşmanlarına bırakmayacağız. Gelin hep birlikte 19 Ekim'de İzmir'e gidelim. Bu memleketin sahipsiz olmadığını birlikte gösterelim." dedi.

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu'nun açıklamasına İstanbul Üniversitesi Hukuk Komisyonları ve Ankara Üniversitesi Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu da destek mesajlarını iletti.

Aydınlık bir ülke için biz de ODTÜ'lü arkadaşlarımız tarafından yapılan çağrıyı destekliyoruz. Denizlerin üniversitesi 19 Ekim'de İzmir'de! pic.twitter.com/KZEfPbVDma — İstanbul Üniversitesi Hukuk Komisyonları (@komisyonlar) October 9, 2019

Önümüzdeki günlerde ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu destek veren bütün üniversitelerin imzacısı olduğu yeni bir çağrı metnini kamuoyuna duyuracak.